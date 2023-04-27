Семак рассказал о будущем голкипера «Зенита» Одоевского

Главный тренероценил игру вратаря командыи сообщил о его будущем в клубе.

«Ему приходится сложно. Сначала огромные надежды и как следствие мысли, что всё будет легко. Но в футболе бывают моменты, когда надо терпеть и бороться. Для Дани важно получить достаточное количество игровой практики.

Здесь как — либо тебя поставили и у тебя сразу пошло, как у Акинфеева, либо стоит искать другой путь.

Не всегда всё бывает гладко. Даня талантливый вратарь, которому нужна практика, чтобы раскрыть свои сильные качества. Уйдёт ли он летом? Посмотрим. Со всеми будем разговаривать и искать варианты», — сказал Семак Чемпионату.

В нынешнем сезоне Одоевский провел 4 матча за «Зенит» в РПЛ. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице с 58-ю очками в активе.