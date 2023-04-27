Семак — о Fan ID: Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов

Главный тренервысказался про закон о Fan ID.

«Мы эту тему изучили. Все наши близкие, друзья ходят, сложностей с оформлением нет никаких. Одному ребёнку я оформлял паспорт дистанционно, с кем-то ходили в МФЦ. Сделали всё вместе с фотографированием за 5-10 минут. Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов.

Это главный стык, который не позволяет им приходить и смотреть футбол. Включился принцип — что без обсуждения приняли решение, которое непонятно. Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации. Хотим видеть активных болельщиков на стадионе», — цитирует Семака «Чемпионат».