ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство
    Все новости спорта

    Семак — о Fan ID: Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался про закон о Fan ID.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Мы эту тему изучили. Все наши близкие, друзья ходят, сложностей с оформлением нет никаких. Одному ребёнку я оформлял паспорт дистанционно, с кем-то ходили в МФЦ. Сделали всё вместе с фотографированием за 5-10 минут. Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов.

    Это главный стык, который не позволяет им приходить и смотреть футбол. Включился принцип — что без обсуждения приняли решение, которое непонятно. Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации. Хотим видеть активных болельщиков на стадионе», — цитирует Семака «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На своем льду ЦСКА не отдаст победу «Ак Барсу»
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Победит ли «Тоттенхэм» после смены тренера «МЮ»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Оставит ли «Ньюкасл» в зоне вылета «Эвертон»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры