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    Петржела считает, что Семака не возьмут работать за границу

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    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение о работе Сергея Семака на посту главного тренера питерской команды.

    Властимил Петржела
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    Властимил Петржела

    «Семак по количеству титулов может превзойти Газзаева и Романцева. Два титулованных тренера были постарше, а Семак — молодой специалист. У него еще все впереди. Но ему не везет, потому что его не возьмут работать за границу. Поэтому для его роста это проблема. Не сказал бы, что тяжело быть тренером "Зенита". На сегодняшний день это самый богатый клуб, и там легче работать, чем в других командах, где нет качественных иностранцев. Не знаю, как бы работал Семак в клубе с небольшим бюджетом, повезло бы ему или нет. Он начинал в "Зените" и не был в других командах.

    Семак может быть главным тренером сборной России. Но сейчас это не нужно. Нет европейских турниров. Зачем? Сейчас русский спорт — это проблема», — приводит слова Петржелы Sport24.

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