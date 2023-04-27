Олич: Люди Гинера не говорили хорошее обо мне

Бывший игрок и главный тренервысказался о словах президента клубао его работе.

Гинер ранее назвал причины увольнения хорватского специалиста с поста главного тренера: «Он бы завел клуб в нехорошее русло».

«Не знаю, что люди из клуба рассказали Евгению Гинеру про меня, ведь его я видел лишь один раз, спустя семь дней после назначения в ЦСКА — мы с ним пообщались всего лишь две минуты. Ни о какой тактике и футболе мы с ним никогда не разговаривали.

В последние пятнадцать лет я играл и работал во многих немецких клубах, где было очень много тренеров, я сменил пятнадцать специалистов. Знаю, что в клубе не может быть одного тренера по физподготовке — их было минимум два, в "Баварии" вообще четыре!

На сегодняшний день один человек не может сам все решать. Может, когда я играл в ЦСКА, то тогда действительно был один тренер по физподготовке, ха-ха! Газзаев делал подобное, но это было настолько давно, что сейчас все кардинально другое — все изменилось. В тренерском штабе должно быть много людей, а не только один главный тренер.

Эти люди, которые говорили Гинеру про меня, не были со мной рядом. Конечно, могу думать, что они не говорили хорошо — как только я приехал в ЦСКА, это мне было сразу видно», — приводит слова Олича Sport24.