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    Лэмпард: Болельщики хотят результатов, я абсолютно их понимаю

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал свист болельщиков после поражение в матче АПЛ с «Бретфордом» (0:2).

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Свист болельщиков? У меня нет проблем с этим, я абсолютно понимаю их. Я очень хорошо их знаю, они поддерживают свою команду и расстроены, потому что привыкли к успеху и постоянно жаждут его, как и все мы.

    Я полностью их понимаю, и мы, игроки и штаб, должны принять это, потому что болельщики хотят результатов.

    Сейчас я могу сказать болельщикам, что игроки демонстрируют рвение. "Брентфорд" нанес один удар в створ и забил два гола, этим все сказано.

    Мы не жалуемся на судьбу, но все идет против нас. Мы бы хотели, чтобы у нас была волшебная палочка. Но в футболе так не бывает, это АПЛ, где все происходит быстро, это очень конкурентная среда», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

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