Лэмпард: Болельщики хотят результатов, я абсолютно их понимаю

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал свист болельщиков после поражение в матче АПЛ с(0:2).

«Свист болельщиков? У меня нет проблем с этим, я абсолютно понимаю их. Я очень хорошо их знаю, они поддерживают свою команду и расстроены, потому что привыкли к успеху и постоянно жаждут его, как и все мы.

Я полностью их понимаю, и мы, игроки и штаб, должны принять это, потому что болельщики хотят результатов.

Сейчас я могу сказать болельщикам, что игроки демонстрируют рвение. "Брентфорд" нанес один удар в створ и забил два гола, этим все сказано.

Мы не жалуемся на судьбу, но все идет против нас. Мы бы хотели, чтобы у нас была волшебная палочка. Но в футболе так не бывает, это АПЛ, где все происходит быстро, это очень конкурентная среда», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

После назначения Лэмпарда в «Челси» команда проиграла уже 5 матчей подряд. «Синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 39-ю очками в активе.