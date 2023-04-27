Холанн установил рекорд АПЛ по голам за сезон

Форвардпобил очередной рекорд.

В матче с «Арсеналом» (4:1) нападающий сборной Норвегии отметился очередным голом, который стал для него 33-м в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

Таким образом, Холанн смог побить рекорд по голам за сезон, который ранее принадлежал Мохамеду Салаху. Египтянин из «Ливерпуля» в сезоне-2017/2018 забил в ворота соперником 32 мяча.

Абсолютный рекорд пока принадлежит Алану Ширеру и Энди Коулу, которые забили по 34 гола, но это было тогда, когда сезон состоял из 42 матчей.