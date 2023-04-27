ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноВерьте в Поча. Аргентинец — идеальный тренер, чтобы начать новую эру «Челси»
  • 23:59
    • Дубль Де Брейне помог «Ман Сити» разгромить «Арсенал»
  • 01:02
    • «Барселона» уступила «Райо Вальекано»
  • 00:33
    • Холанн установил рекорд АПЛ по голам за сезон
  • 00:02
    • «Интер» пробился в финал Кубка Италии, переиграв «Ювентус»
    Все новости спорта

    Холанн установил рекорд АПЛ по голам за сезон

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн побил очередной рекорд.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    В матче с «Арсеналом» (4:1) нападающий сборной Норвегии отметился очередным голом, который стал для него 33-м в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

    Таким образом, Холанн смог побить рекорд по голам за сезон, который ранее принадлежал Мохамеду Салаху. Египтянин из «Ливерпуля» в сезоне-2017/2018 забил в ворота соперником 32 мяча.

    Абсолютный рекорд пока принадлежит Алану Ширеру и Энди Коулу, которые забили по 34 гола, но это было тогда, когда сезон состоял из 42 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На своем льду ЦСКА не отдаст победу «Ак Барсу»
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Победит ли «Тоттенхэм» после смены тренера «МЮ»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Оставит ли «Ньюкасл» в зоне вылета «Эвертон»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Верес — Львов
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Металлист — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры