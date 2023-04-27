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    Гвардиола: Самое главное — теперь все в руках «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение после разгромной победы над «Арсеналом» в АПЛ (4:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У нас всегда была невероятная угроза в атаке, но связь между Холанном и де Брейне просто невероятная. Мы постарались использовать ее максимально.

    "Сити" несколько раз подряд выигрывал АПЛ, поэтому в начале сезона мы говорили, что у нас есть время, но для "Арсенала" все было наоборот. Каждая победа была финальной. Мои игроки знают, что нам нужно побеждать, чтобы оставаться в борьбе.

    Этот менталитет, когда у вас нет другого выбора, кроме как побеждать, является лучшим менталитетом. Игроки показали, что они выходят на поле в каждом матче, чтобы выиграть.

    Тем не менее, "Арсенал" все еще находится на вершине лиги. Реальность такова, что мы отстаем на два очка. Они все еще там.

    Следующие три игры будут очень важными. Самое главное, что судьба в наших руках. Самое главное в концовке сезона — зависеть от самих себя. У нас еще семь игр», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» набрал 73 очка в таблице АПЛ, отрыв от «Арсенала», идущего первым, составляет два очка (75 баллов). У «Ман Сити» еще две игры в запасе.

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