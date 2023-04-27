Фердинанд: У «Реала» есть достаточно опыта, чтобы сравниться с «Сити»

Экс-защитниквысказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между

«В АПЛ "Манчестер Сити" может выиграть любой матч. Они уже доказали это количеством очков, набранных за последние два сезона. Но Лига чемпионов — это другое. "Реал" — великий клуб.

Не имеет значения, в каком состоянии они будут перед противостоянием, они могут выиграть матч из ничего. У них есть игроки мирового класса и достаточно опыта, чтобы сравниться с английской командой», — цитирует Фердинанда AS.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 9 мая в Мадриде.