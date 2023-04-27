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    Фердинанд: У «Реала» есть достаточно опыта, чтобы сравниться с «Сити»

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «В АПЛ "Манчестер Сити" может выиграть любой матч. Они уже доказали это количеством очков, набранных за последние два сезона. Но Лига чемпионов — это другое. "Реал" — великий клуб.

    Не имеет значения, в каком состоянии они будут перед противостоянием, они могут выиграть матч из ничего. У них есть игроки мирового класса и достаточно опыта, чтобы сравниться с английской командой», — цитирует Фердинанда AS.

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    • Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 9 мая в Мадриде.

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