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    Артета: У «Арсенала» не было шанса выиграть у «Ман Сити»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Не думаю, что мои игроки были напуганы, но начали они неважно. Мы потеряли все первые и вторые мячи. Очень легко сказать, что здесь что мы просто проиграли все единоборства, но когда вам приходится это делать против команды, которая играла на пределе своих возможностей, сделать это чрезвычайно сложно.

    Я принимаю реальность. Это лучший способ двигаться вперед. У нас не было шанса выиграть сегодняшний матч. Мы должны стать лучше. Мы знали, что нам нужно выложиться на полную как команда. Мы были далеки от этого.

    Я не знаю, что потребуется для завоевания титула. Мы должны приободрить игроков, потому что они страдают. Такое трудно проглотить», — цитирует Артету BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» набрал 73 очка в таблице АПЛ, отрыв от «Арсенала», идущего первым, составляет два очка (75 баллов). У «Ман Сити» еще две игры в запасе.

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