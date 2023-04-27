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    Абаскаль: Первая тренировка, когда мы почти стопроцентным составом тренировались

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    Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что впервые потренировался почти в полном составе команды после большого количества травм у футболистов.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Только Хлусевича нам не хватало, но он уже очень‑очень близко, чтобы быть готовым полностью. Сейчас мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках.

    Сейчас мы восстанавливаемся, практически первая тренировка, когда мы почти стопроцентным составом тренируемся и готовимся к предстоящему матчу», — приводит слова Абаскаоя «Матч ТВ».

    «Спартак» в рамках 25‑го тура сыграет с «Ростовом» в Москве 29 апреля. Игра начнется в 19:30 мск.

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