Тен Хаг: У нас есть план, как нейтрализовать потенциал Кейна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» в 33-м туре чемпионата Англии, который состоится 27 апреля в Лондоне. Голландский специалист утверждает, что знает, как его команде нейтрализовать Харри Кейна.

«Совершенно ясно, что он оказывает огромное влияние на игру "Тоттенхэма". У нас есть план, как нейтрализовать потенциал Кейна. В домашней игре мы выступили очень хорошо, так что завтра нам тоже нужен очень хороший план. Необходимо выстроить командную оборону, а не полагаться только на защитников, он умный игрок, нельзя позволять ему принимать мяч на открытом пространстве, он действительно может оказать большое влияние на результат. Эта игра очень важна для нас, просто посмотрите в таблицу.

Мы опережаем ближайшего соперника на шесть очков, но наш подход не меняется, он заключается в том, что мы хотим побеждать в каждой игре, неважно, кто соперник», — цитирует тен Хага 90min.

МЮ занимает 4-е место в таблице АПЛ, набрав 59 очков в 30 матчах, а «шпоры» находятся на 6-й строчке с 53 очками и у них на две игры больше.