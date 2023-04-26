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    Силва о Холанне: Если он коснется мяча, то забьет

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил игру нападающего команды Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн и Бернарду Силва
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    Эрлинг Холанн и Бернарду Силва

    «У него определенно тот же менталитет, что и у Криштиану Роналду, он всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забивать. Ему все равно, коснется он мяча один или два раза, когда он коснется, он забьет.

    Он отличный нападающий. Мы знали, на что способен Эрлинг, еще до его приезда. Мы наблюдали за ним и играли против него. То, что он сделал в этом сезоне, просто потрясающе, и мы очень рады, что он с нами.

    Он определенно особенный игрок и очень нам помогает. Надеюсь, он станет еще лучше», — сказал Силва Goal.

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    • Холанн пополнил состав «Манчестер Сити» летом 2022 года. В нынешнем сезоне норвежец сыграл 42 матча, забил 48 голов и сделал 6 голевых передач.

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