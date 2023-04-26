Семин: Если из «Зенита» убрать бразильцев, будет одинаковая с другими команда

Известный российский тренердал свой комментарий относительно гегемониив чемпионате России.

«Зенит в нашем чемпионате стоит особняком. Более квалифицированные игроки. Играющие более правильно в тактическом плане. Уделяют внимание как обороне, так и атакующим действиям. В "Зените" между линиями нет таких больших пространств, как у "Спартака" и "Краснодара".

"Зенит" оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки. Результат всегда дают бразильцы, которые у "Зенита" есть. Убери бразильцев — и будет одинаковая с другими команда», — приводит слова Семина «Московский комсомолец».