Семак: Серьезных разговоров с другими клубами не было. Интерес присутствовал

Главный тренер санкт-петербургскогоответил на вопрос о желании попробовать свои силы в другом клубе.

«Драйв в "Зените" не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня — нет. Все мысли связаны с "Зенитом". А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьезных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», — приводит слова Семака «Чемпионат».