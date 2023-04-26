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    Семак: Серьезных разговоров с другими клубами не было. Интерес присутствовал

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о желании попробовать свои силы в другом клубе.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Драйв в "Зените" не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня — нет. Все мысли связаны с "Зенитом". А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

    Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьезных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», — приводит слова Семака «Чемпионат».

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