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    Семак: Наша игра смотрится более стабильно и цельно, чем в прошлых сезонах

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак проанализировал выступление команды в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры? На сегодняшний день — да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно — это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие — рекордное количество очков.

    Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важный показатель.

    Мы делаем максимум из того, что можем на определённый момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками. В первую зиму пригласили Ракицкого, Барриоса, Азмуна. Ещё через полгода пришли ещё несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идёт шаг за шагом.

    Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше», — приводит слова Семака «Чемпионат».

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