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    Сайманов стал вице-президентом «Ростова»

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    Бывший генеральный менеджер «Рубина» Рустем Сайманов назначен на пост вице-президента «Ростова».

    Рустем Сайманов
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    Рустем Сайманов

    «Чуть более двух недель назад, в конце марта, прошел совет директоров, на котором было принято решение назначить меня на должность [вице‑президента].

    Предложило руководство — президент и спортивный директор. Я не колебался. Я ведь раньше работал в "Ростове". Так что откуда ушел, туда и вернулся. Мои задачи? Все то же самое, что и делали раньше: селекция, плюс общие вопросы. Много всего», — приводит слова Сайманова «Матч ТВ».

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