Сайманов стал вице-президентом «Ростова»

Бывший генеральный менеджерназначен на пост вице-президента

«Чуть более двух недель назад, в конце марта, прошел совет директоров, на котором было принято решение назначить меня на должность [вице‑президента].

Предложило руководство — президент и спортивный директор. Я не колебался. Я ведь раньше работал в "Ростове". Так что откуда ушел, туда и вернулся. Мои задачи? Все то же самое, что и делали раньше: селекция, плюс общие вопросы. Много всего», — приводит слова Сайманова «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 49-ю очками в активе.