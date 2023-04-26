Радимов о Дуарте: Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника»

Бывший тренер «Зенита-2»поделился мнением о парагвайском защитнике

По словам Радимова, Дуарте был одним из худших в составе «Спартака» в недавнем матче с «Краснодаром» (4:3) в РПЛ.

«Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из "Спартака", а даже из "Шинника". И ведь это не первый такой провал.

Отвратительная игра с "Уралом", на Кубок с "Акроном" Салтыков делал с этим Дуарте что хотел, а теперь вот такая игра с "Краснодаром".

Но еще больше вопросов к тем, кто этого Дуарте за четыре миллиона евро привез! Болельщики красно-белых, не подскажете, чьих рук дело?», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Дуарте провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.