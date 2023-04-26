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    Радимов о Дуарте: Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника»

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    Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о парагвайском защитнике Алексисе Дуарте.

    Алексис Дуарте
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    Алексис Дуарте

    По словам Радимова, Дуарте был одним из худших в составе «Спартака» в недавнем матче с «Краснодаром» (4:3) в РПЛ.

    «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из "Спартака", а даже из "Шинника". И ведь это не первый такой провал.

    Отвратительная игра с "Уралом", на Кубок с "Акроном" Салтыков делал с этим Дуарте что хотел, а теперь вот такая игра с "Краснодаром".

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    • Но еще больше вопросов к тем, кто этого Дуарте за четыре миллиона евро привез! Болельщики красно-белых, не подскажете, чьих рук дело?», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

    Дуарте провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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