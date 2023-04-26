Пименов высказал мнение о борьбе за призовые места в РПЛ

Экс-нападающийпредположил, чтозаймет 4-е место по итогам сезона российской Премьер-лиги.

«Первым, конечно, станет "Зенит". Что касается борьбы за второе и третье места, то, мне кажется, "Ростов" будет вторым, а ЦСКА возьмёт бронзовые медали.

Ростовчане стабильно набирают очки, а "Спартак" может и удивить со знаком минус. Иногда он очень плохо играет, иногда очень хорошо. Команде не хватает стабильности. Думаю, что красно‑белые будут четвёртыми», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ (58 очков). Следом располагается «Ростов» (49), третий — «Спартак» (48). 4-ю строчку занимает ЦСКА (45).