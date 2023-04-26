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    Орлов: Как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал парагвайского защитника «Спартака» Алексиса Дуарте после матча с «Краснодаром» (4:3).

    Алексис Дуарте
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    Алексис Дуарте

    Дуарте перешел в «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате России за четыре миллиона евро.

    «В целом, проблемы "Спартака" в организации игры никуда не делись. Я не вижу компактного футбола в обороне, в центре поля.

    Но Абаскаль — упорный специалист, потихоньку приучает подопечных играть в другой манере.

    Возникают вопросы к селекции. Кто ею занимается в этом клубе? Ну как в "Спартаке" появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика.

    Вы же видели, как "быки" удваивали преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли в "Спартак"?

    Что он привнес в игру красно-белых? Почему не побежал за своим оппонентом в том эпизоде? Если ты берешь иностранца, он должен быть сильнее россиянина. Это же прописная истина.

    Медленный защитник... И что он делает в команде, которая должна бороться за чемпионство или медали? Скорость в футболе — самое главное. А когда от тебя уходят как от стоячего...

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    • Я сейчас имею в виду не только физические данные, быстроту, но и скорость принятия решения. В цене те исполнители, которые заранее читают эпизод.

    В "Спартаке" таких мало... Есть Мозес, но он постоянно испытывает проблемы со здоровьем. А кто еще? Кто быстро может бежать с мячом, как, допустим, Пиняев?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Дуарте провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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