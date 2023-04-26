Орлов: Как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?

Известный комментаторраскритиковал парагвайского защитника «Спартака»после матча с «Краснодаром» (4:3).

Дуарте перешел в «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате России за четыре миллиона евро.

«В целом, проблемы "Спартака" в организации игры никуда не делись. Я не вижу компактного футбола в обороне, в центре поля.

Но Абаскаль — упорный специалист, потихоньку приучает подопечных играть в другой манере.

Возникают вопросы к селекции. Кто ею занимается в этом клубе? Ну как в "Спартаке" появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика.

Вы же видели, как "быки" удваивали преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли в "Спартак"?

Что он привнес в игру красно-белых? Почему не побежал за своим оппонентом в том эпизоде? Если ты берешь иностранца, он должен быть сильнее россиянина. Это же прописная истина.

Медленный защитник... И что он делает в команде, которая должна бороться за чемпионство или медали? Скорость в футболе — самое главное. А когда от тебя уходят как от стоячего...

Я сейчас имею в виду не только физические данные, быстроту, но и скорость принятия решения. В цене те исполнители, которые заранее читают эпизод.

В "Спартаке" таких мало... Есть Мозес, но он постоянно испытывает проблемы со здоровьем. А кто еще? Кто быстро может бежать с мячом, как, допустим, Пиняев?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Дуарте провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.