Орлов считает, что «Спартак» завершит сезон ниже ЦСКА и «Ростова»

Известный комментаторсклоняется к тому, чтозаймет второе место в текущем чемпионате России.

ЦСКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ после 24 туров, отставая от «Ростова» на четыре очка, а от «Спартака» — на три.

«Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у "Ростова" организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан.

Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию — попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с "Локо", отлично действовал между линиями.

С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее.

Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно. "Спартак" я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и Ростова», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».