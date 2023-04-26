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    Орлов считает, что «Спартак» завершит сезон ниже ЦСКА и «Ростова»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов склоняется к тому, что ЦСКА займет второе место в текущем чемпионате России.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    ЦСКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ после 24 туров, отставая от «Ростова» на четыре очка, а от «Спартака» — на три.

    «Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у "Ростова" организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан.

    Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию — попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с "Локо", отлично действовал между линиями.

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    • С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее.

    Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно. "Спартак" я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и Ростова», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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