начнут матч в 21:30 в английской Премьер-лиге, 26.04.2023.

Последний матч между собой: Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ноттингем Форест»).

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