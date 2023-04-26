Мусаев: Сафонов — не «один из», а самый лучший вратарь РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара»поделился мнением о вратаре «быков»

«Думаю, что он не "один из", а самый лучший вратарь чемпионата. Стал первым номером в сборной.

А что касается его игры ногами, то уже тогда велась большая работа тренером вратарей, тренером по технике. И мы тогда уже определяли зоны на поле, куда он должен направлять свои передачи. Левой и правой ногой. Куда при начале атаки должен играть. Бывало, что он нервничал тогда, не все сразу получалось.

Сегодня он сделал большой шаг вперед в этом игровом компоненте. Уверенно себя чувствует. Хорошо играет и левой, и правой ногой. И продолжает работать над собой», — приводит слова Сафонова «МК».

Сафонов провел в текущем чемпионате России 23 матча, в которых пропустил 37 мячей.