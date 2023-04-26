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    Мусаев: Сафонов — не «один из», а самый лучший вратарь РПЛ

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о вратаре «быков» Матвее Сафонове.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Думаю, что он не "один из", а самый лучший вратарь чемпионата. Стал первым номером в сборной.

    А что касается его игры ногами, то уже тогда велась большая работа тренером вратарей, тренером по технике. И мы тогда уже определяли зоны на поле, куда он должен направлять свои передачи. Левой и правой ногой. Куда при начале атаки должен играть. Бывало, что он нервничал тогда, не все сразу получалось.

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    • Сегодня он сделал большой шаг вперед в этом игровом компоненте. Уверенно себя чувствует. Хорошо играет и левой, и правой ногой. И продолжает работать над собой», — приводит слова Сафонова «МК».

    Сафонов провел в текущем чемпионате России 23 матча, в которых пропустил 37 мячей.

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