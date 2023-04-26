Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Этихад» сойдутся лидеры турнирной таблицы — «Манчестер Сити» и «Арсенал». За ходом главного матча 33-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Горожане» после 30-ти туров занимают вторую позицию в турнирной таблице, набрав 70 очков. Отставание от «Арсенала» составляет 5 баллов, но при этом «Манчестер Сити» имеет 2 игры в запасе. На счету подопечных Хосепа Гвардиолы 22 победы, 4 ничьи и 4 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 78:28.

«Манчестер Сити» пропускал 32-й тур АПЛ, так как проводил свой матч полуфинала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед». «Горожане» добились уверенной победы со счетом 3:0, благодаря хет-трику Рияда Мареза. Команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал турнира, где 3 июня на «Уэмбли» встретится с «Манчестер Юнайтед».

Крайний матч в чемпионате «Манчестер Сити» проводил на домашней арене против «Лестера». Действующие чемпионы Англии решили исход встречи уже к 25-й минуте, забив трижды, и уверенно довели дело до победы (3:1). Таким образом, эта победа стала для «Манчестер Сити» 6-й подряд в чемпионате, а общая беспроигрышная серия во всех турнирах достигла 16-ти матчей.

«Арсенал»

«Канониры» после 32-го тура возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 75 очков. На счету «Арсенала» 23 победы, 6 ничьих и 3 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 77:34.

Подопечные Микеля Артеты в крайнем туре совершили камбэк, сыграв вничью с «Саутгемптоном» на домашнем поле (3:3). К 66-й минуте лондонский клуб уступал со счетом 1:3, однако в самой концовке игры «канонирам» удалось забить дважды, благодаря голам Эдегора и Сака на 88-й и 90-й минутах соответственно, и заработать одно очко.

Таким образом, «Арсенал» третий раз подряд сыграл вничью в рамках чемпионата Англии. Ранее «канониры» не смогли одолеть на выезде «Ливерпуль» (2:2) и с таким же счетом разошлись миром в лондонском дерби с «Вест Хэмом».

Личные встречи

В первом круге на «Эмирейтс» «Манчестер Сити» обыграл своего соперника со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 9 побед, «Арсенал» выиграл одну встречу.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— «Прошло много месяцев, прежде чем мы добрались до этого момента, и теперь всё в наших руках. Конечно, они также влияют на ситуацию, потому что, если они победят, судьба титула будет зависеть от них. Но если мы победим, тогда всё будет зависеть от нас, а впереди семь матчей.

Этот матч действительно важен, но он не решающий, потому что обеим командам предстоит ещё много тяжёлых игр. Но мы не можем отрицать, насколько это важно».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

— «Это будет тяжелый вечер и вызов, но для нас это невероятная возможность. Мы с самого начала знали, что если хотим выиграть Премьер-лигу, то должны поехать к "Тоттенхэму" и обыграть их. Нужно поехать к "Челси" и победить их. Нужно ездить на выезды и побеждать. Этим мы и занимались. Вот почему мы здесь.

Теперь нужно отправиться к "Сити" и победить их. Если вы хотите стать чемпионами, вы должны выигрывать эти матчи. Все очень просто».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 2.02.