«Манчестер Сити» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

В центральном матче 33-го тура АПЛсо счетом 3:1 победил

«Горожане» относительно быстро вышли вперед. Эрлинг Холанн вывел Кевина Де Брейне на оперативное пространство, бельгиец протянул мяч к штрафной и пробил в ближний нижний угол. До перерыва Джон Стоунз с навес Де Брейне удвоил счет точным ударом головой.

В тайме втором снова сработала связка Холанна и Де Брейне. Норвежец отдал на бельгийца, тот выполнил скрытый удар низом из-под защитника и довел дело до разгрома.

Немного оживил игру гол Роба Холдинга на 86-й минуте. Леандро Троссард откатил защитнику под удар, который сильно с подкруткой пробил в правый угол.

Последнее слово было за «горожанами». Фил Фоден на коротке сыграл с Холанном, который взял на себя инициативу, развернулся и пробил с линии штрафной в левый нижний угол.

АПл. 33-й тур Манчестер Сити — Арсенал 4:1 Голы: 1:0 — 7 де Брюйне, 2:0 — 45 Стоунз, 3:0 — 54 де Брюйне, 3:1 — 86 Холдинг, 4:1 — 90 ХоландМанчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, ХоландАрсенал: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80)Предупреждения: Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88)

Имея две игры в запасе и 73 очка в активе, «Ман Сити» обострил гонку за титул, так как «Арсенал» впереди всего на 2 пункта и у него сыгранны все 33 матча.