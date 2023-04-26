«Манчестер Сити» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

«Горожане» относительно быстро вышли вперед. Эрлинг Холанн вывел Кевина Де Брейне на оперативное пространство, бельгиец протянул мяч к штрафной и пробил в ближний нижний угол. До перерыва Джон Стоунз с навес Де Брейне удвоил счет точным ударом головой.
В тайме втором снова сработала связка Холанна и Де Брейне. Норвежец отдал на бельгийца, тот выполнил скрытый удар низом из-под защитника и довел дело до разгрома.
Немного оживил игру гол Роба Холдинга на 86-й минуте. Леандро Троссард откатил защитнику под удар, который сильно с подкруткой пробил в правый угол.
Последнее слово было за «горожанами». Фил Фоден на коротке сыграл с Холанном, который взял на себя инициативу, развернулся и пробил с линии штрафной в левый нижний угол.
Имея две игры в запасе и 73 очка в активе, «Ман Сити» обострил гонку за титул, так как «Арсенал» впереди всего на 2 пункта и у него сыгранны все 33 матча.