В РФС рассказали о возвращении офсайдных линий в РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союзарассказал о том, как проходит процесс сертификации технологии определения офсайда.

«Мы ожидаем, что ФИФА сертифицируют нам оффсайдные линии. Я уже говорил, что мы, к сожалению, на этот процесс не влияем. Ждём, как и все вы. Сколько по времени? Не могу сказать. Это отношения компании Rigour Tech и ФИФА. Если они сделают это завтра, то обновим программное обеспечение и будем использовать.

Говорит ли что-то ФИФА? Мы не являемся субъектом этих переговоров. Проходит каждый матч, технические специалисты высылают какие-то вопросы, а Rigour Tech отвечает и дополняет. Как только будет готово — будем использовать. Технология есть, мы её используем, но для оценки верности решения ассистентов.

Как только появится документ, у нас будет юридическое основание для его использования. Но мы не находимся в той ситуации, когда наше ходатайство в ФИФА ускорит процесс и каким-то образом поможет», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».