Гвардиола оценил игру полузащитника «Арсенала» Эдегора

Главный тренервысказался об игре полузащитника. В 2014 году испанец пытался подписать хавбека в

«Помню Эдегора, много лет назад, он приехал с отцом на два дня тренировок. Мне понадобилось пять минут, чтобы подумать: этот парень хорошо играет! Он действительно отличный игрок. Исключительный», — цитирует Гвардиолу HITC.

В нынешнем сезоне Эдегор сыграл 31 матч за «Арсенал» в АПЛ, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач. Лондонская команда занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 75-ю очками в активе. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на 5 баллов.