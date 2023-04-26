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    Гвардиола оценил игру полузащитника «Арсенала» Эдегора

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора. В 2014 году испанец пытался подписать хавбека в «Баварию».

    Мартин Эдегор
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    Мартин Эдегор

    «Помню Эдегора, много лет назад, он приехал с отцом на два дня тренировок. Мне понадобилось пять минут, чтобы подумать: этот парень хорошо играет! Он действительно отличный игрок. Исключительный», — цитирует Гвардиолу HITC.

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    • В нынешнем сезоне Эдегор сыграл 31 матч за «Арсенал» в АПЛ, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач. Лондонская команда занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 75-ю очками в активе. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на 5 баллов.

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