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    Алаев заявил, что формат РПЛ точно не изменится со следующего сезона

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    Президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что формат чемпионата России не изменится со следующего сезона.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «У нас завершается Кубок в новом формате, много обсуждается Суперкубок, мы создали рабочую группу. Кто-то за изменение чемпионата, кто-то против. Единогласно поддержали, что руководителем будет Пивоваров. Посмотрим все предыдущие наработки, обсудим Кубок России, который хороший, но надо доработать.

    Изменения возможны только после консенсуса с клубами. Но формат не сможет измениться со следующего сезона. Это юридически невозможно», — цитирует Алаева «Чемпионат».

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