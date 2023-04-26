Алаев заявил, что формат РПЛ точно не изменится со следующего сезона

Президент российской Премьер-лиги (РПЛ)заявил, что формат чемпионата России не изменится со следующего сезона.

«У нас завершается Кубок в новом формате, много обсуждается Суперкубок, мы создали рабочую группу. Кто-то за изменение чемпионата, кто-то против. Единогласно поддержали, что руководителем будет Пивоваров. Посмотрим все предыдущие наработки, обсудим Кубок России, который хороший, но надо доработать.

Изменения возможны только после консенсуса с клубами. Но формат не сможет измениться со следующего сезона. Это юридически невозможно», — цитирует Алаева «Чемпионат».