Глава РПЛ признал большое количество судейских ошибок в матчах чемпионата

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава российской Премьер-лигиподвёл итоги встречи с главой Судейского департамента РФС

«От Каманцева лично услышали мало что, потому что говорили клубы, говорил Митрофанов от РФС. Мы видим количество ошибок, накал зашкаливает. Сегодня решили отложить вопрос оплаты труда линейных судей. В конце сезона с Каманцевым будет ещё одна встреча. Нам главное — докатить этот чемпионат с наименьшим количеством ошибок.

Клубы имеют право знать ответы, клубы имеют право знать, как работает судейская структура. Уверен, ответы получим, в новый сезон войдём с полным пониманием. Тем более мы понимаем, сколько клубы тратят на судейство», — цитирует Алаева «Чемпионат».