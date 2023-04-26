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    Глава РПЛ признал большое количество судейских ошибок в матчах чемпионата

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    Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава российской Премьер-лиги Александр Алаев подвёл итоги встречи с главой Судейского департамента РФС Павлом Каманцевым.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «От Каманцева лично услышали мало что, потому что говорили клубы, говорил Митрофанов от РФС. Мы видим количество ошибок, накал зашкаливает. Сегодня решили отложить вопрос оплаты труда линейных судей. В конце сезона с Каманцевым будет ещё одна встреча. Нам главное — докатить этот чемпионат с наименьшим количеством ошибок.

    Клубы имеют право знать ответы, клубы имеют право знать, как работает судейская структура. Уверен, ответы получим, в новый сезон войдём с полным пониманием. Тем более мы понимаем, сколько клубы тратят на судейство», — цитирует Алаева «Чемпионат».

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