Глава РПЛ признал большое количество судейских ошибок в матчах чемпионата

Александр Алаев Фото: globallookpress.com
«От Каманцева лично услышали мало что, потому что говорили клубы, говорил Митрофанов от РФС. Мы видим количество ошибок, накал зашкаливает. Сегодня решили отложить вопрос оплаты труда линейных судей. В конце сезона с Каманцевым будет ещё одна встреча. Нам главное — докатить этот чемпионат с наименьшим количеством ошибок.
Клубы имеют право знать ответы, клубы имеют право знать, как работает судейская структура. Уверен, ответы получим, в новый сезон войдём с полным пониманием. Тем более мы понимаем, сколько клубы тратят на судейство», — цитирует Алаева «Чемпионат».