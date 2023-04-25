начнут матч в 20:30 в испанской Примере, 25.04.2023.

Последний матч между собой: Реал Мадрид — Жирона 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Жирона» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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