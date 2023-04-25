«Зенит» проведет первый летний сбор в Санкт-Петербурге

начнет подготовку к новому сезону в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».

Первый сбор в межсезонье сине-бело-голубые планируют провести на своей базе в Удельном парке.

Отмечается, что сбор должен начаться в двадцатых числах июня.

В начале июля команда Сергея Семака, возможно, сыграет на представительном международном товарищеском турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба РПЛ из первой восьмерки.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» проведет летние сборы на базе в Тарасовке.