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    Зоммер может покинуть «Баварию»

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    Голкипер Ян Зоммер может уйти из «Баварии» после завершения сезона.

    Ян Зоммер
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    Ян Зоммер

    По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассматривает 34-летнего швейцарца в качестве резервного вратаря.

    Основным в следующем сезоне снова будет Мануэль Нойер, который вынужден пропустить первую половину года из-за серьезной травмы.

  • Тухель может быть уволен с поста главного тренера «Баварии», если команда не выиграет Бундеслигу
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    • В этой ситуации Зоммер не планирует оставаться в мюнхенском клубе.

    Зоммер перешел в «Баварию» во время зимнего трансферного окна, подписав контракта до лета 2025 года.

    Ранее стало известно, что «Бавария» не будет продлевать контракт с нидерландским защитником Дэйли Блиндом.

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