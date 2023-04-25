Зоммер может покинуть «Баварию»

Голкиперможет уйти изпосле завершения сезона.

По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассматривает 34-летнего швейцарца в качестве резервного вратаря.

Основным в следующем сезоне снова будет Мануэль Нойер, который вынужден пропустить первую половину года из-за серьезной травмы.

В этой ситуации Зоммер не планирует оставаться в мюнхенском клубе.

Зоммер перешел в «Баварию» во время зимнего трансферного окна, подписав контракта до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что «Бавария» не будет продлевать контракт с нидерландским защитником Дэйли Блиндом.