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    Стало известно, когда Почеттино возглавит «Челси»

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    Маурисио Почеттино близок к назначению на пост главного тренера «Челси», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    В минувшую субботу аргентинский специалист успешно провел переговоры с руководством лондонского клуба.

    По данным источника, Почеттино возглавит «Челси» в июне. До конца сезона команда будет играть под руководством Фрэнка Лэмпарда.

    Ранее сообщалось, что Почеттино, скорее всего, возглавит «Челси» в том случае, если у него не будет предложения от «Реала».

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