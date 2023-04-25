Стало известно, когда Почеттино возглавит «Челси»

близок к назначению на пост главного тренера, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

В минувшую субботу аргентинский специалист успешно провел переговоры с руководством лондонского клуба.

По данным источника, Почеттино возглавит «Челси» в июне. До конца сезона команда будет играть под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Ранее сообщалось, что Почеттино, скорее всего, возглавит «Челси» в том случае, если у него не будет предложения от «Реала».

Также появилась информация, что «ПСЖ» продолжает выплачивать зарплату Почеттино даже после увольнения.