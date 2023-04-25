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    Линкольн Сити — Бёртон Альбион: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.04.2023 в 21:45 начнется матч в Первой Лиге Англии Линкольн Сити — Бёртон Альбион

    Футбол Футбол Англии
    Линкольн Сити и Бёртон Альбион начнут матч в 21:45 в Первой Лиге Англии, 25.04.2023.

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    Последний матч между собой: Бёртон Альбион — Линкольн Сити 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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