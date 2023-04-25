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    Ковачич: Лондон прекрасен, я чувствую себя здесь как дома

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    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич заявил, что чувствует себя в Лондоне как дома.

    Матео Ковачич
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    Матео Ковачич

    «Я здесь уже пять лет, время летит незаметно, я в "Челси" уже дольше, чем был в любом из других клубов. Я чувствую себя здесь как дома. Лондон невозможно не любить. Моей семье нравится здесь.

    Здесь хорошая еда, может, не такая же, как в Италии или Испании! Но Лондон прекрасен. Мой сын ходит в Лондоне в детский сад, ему там нравится, люди очень милые. Я могу говорить только хорее о Лондоне и Англии. Мы чувствуем себя здесь очень хорошо.

    Я счастлив, что смог побывать во многих красивых странах. Я усвоил много уроков, но прежде всего научился просто уважать людей. Я стараюсь относиться к ним так же, как они относились ко мне.

    Стараюсь быть максимально вежливым, хоть это и не всегда даётся легко, быть собой», — приводит слова Ковачича официальный сайт «Челси».

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    • В нынешнем сезоне Ковачич провел 23 матча за «Челси» в АПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.

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