Кечинов: В обороне так играть нельзя

Валерий Кечинов Фото: globallookpress.com
«Игра, конечно, оставляла желать лучшего, особенно в обороне — так просто нельзя играть. Потому что тогда любая атака "Краснодара" приводит к опасному моменту.
И мячи, которые "Краснодар" забил, были просто из-за детских ошибок "Спартака": неправильная позиция игроков обороны, потеря концентрации», — цитирует Кечинова Rusfootball.
«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от второй строчки, которую занимает «Ростов», на один балл. Лидирует «Зенит» с 58 очками.