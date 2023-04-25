Гвардиола: Развитие «Арсенала» с назначением Артеты очевидно

Главный тренер «Манчестер Сити»в преддверии матча с «Арсеналом» в 33-м туре чемпионата Англии оценил работу, проделанную в этом сезоне.

«Я считаю, что развитие "Арсенала" с назначением Артеты очевидно, это реальность. Мне кажется, что Микель изменил структуру клуба. Он также изменил многих игроков. Его поддерживает руководство, именно поэтому он добился успеха.

За последние годы "Арсенал" никогда не был наверху, и в этом сезоне они сделали еще один шаг вперед. Я впечатлен, они проводят очень хороший сезон», — цитирует Гвардиолу Goal.

«Арсенал» лидирует в таблице с 75 очками. При этом «Ман Сити» отстает на 5 пунктов и имеет 2 игры в запасе.

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