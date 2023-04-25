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    «Жирона» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 31-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом»

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    «Жирона» — «Реал»
    Сегодня на стадионе «Монтиливи» действующий чемпион страны мадридский «Реал» сыграет в гостях против «Жироны». За ходом матча 31-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Жирона»

    Новички Примеры идут в середине турнирной таблицы, занимая 11 место после 30-ти туров. На счету «Жироны» 38 очков: 10 побед, 8 ничьих и 12 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 44:43.

    Результаты «Жироны» в последних матчах вряд ли можно назвать стабильными. За последние 5 встреч команда Мичела дважды выиграла и сыграла вничью и потерпела одно поражение. В крайнем туре «Жирона» играла в гостях против «Вальядолида» и уступила с минимальным счетом (0:1).

    Таким образом, «бело-красные» впервые потерпели поражение в апреле и прервали свою беспроигрышную серию, которая насчитывала 4 матча.

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    «Реал»

    Мадридский «Реал» по итогам 30-го тура занимает второе место в турнирной таблице, набрав 65 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 11 баллов. На счету «сливочных» 20 побед, 5 ничьих и 5 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 63:24.

    Подопечные Карло Анчелотти подходят к матчу с «Жироной» с четырехматчевой победной серией во всех турнирах. Кроме того, мадридцы за этот период не пропустили ни одного гола, выиграв все встречи со счетом 2:0.

    В крайнем туре Ла Лиги «Реал» на домашней арене забил два безответных мяча «Сельте» (2:0). Голами в составе «сливочных» отметились Асенсио и Милитао.

    Личные встречи

    В первом круге команды разошлись миром на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). Всего в 7-ми последних матчах на счету «Реала» 4 победы, «Жирона» выиграла 2 встречи и еще один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Реал» с коэффициентом 1.78.

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