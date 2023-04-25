Гави не планирует покидать «Барселону»

Полузащитник «Барселоны»не собирается покидать каталонский клуб, утверждает Diario Sport.

Как пишет источник, у футболиста состоялся разговор с главным тренером Хави, и игрок подтвердил, что хочет остаться в стане «сине-гранатовых» на долгие годы.

Гави доволен своей ролью в «Барселоне» и хочет лишь, чтобы ситуация с регистрацией его контракта как можно скорее была урегулирована.

Действующий контракт Гави рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В этом сезоне 18-летний футболист забил два гола и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за «Барселону».