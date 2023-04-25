ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона
  • 23:45
    • «Аталанта» разобралась с «Ромой»
  • 21:16
    • Дубль Соболева помог «Спартаку» победить «Краснодар» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Баия — Ботафого: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.04.2023 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Баия — Ботафого

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 25.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Баия — Ботафого.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Баия и Ботафого. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Для тех, кто делает ставки:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Баия — Ботафого.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пятый матч серии команды проведут максимально осторожно
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Жирону»?
  • «Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Кто упадет в зону вылета?
  • «Лидс» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Грачева — Ван Сиюй
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Калинская — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры