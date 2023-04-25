начнут матч в 21:45 в АПЛ, 25.04.2023.

Последний матч между собой: Фулхэм — Астон Вилла 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Астон Вилла»).

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