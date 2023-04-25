ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Все или ничего. «Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют титул на «Этихаде»

    Превью главного матча сезона чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Арсенал»Все или ничего. «Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют титул на «Этихаде» В одном из самых известных матчей АПЛ «МЮ» выиграл у «Арсенала» со счетом 8:2Топ-10 самых позорных поражений в истории АПЛ «Спартак» — «Краснодар» Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона
  • 22:27
    • «Реал» на выезде проиграл «Жироне»
  • 22:17
    • «Ак Барс» догнал ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта
    «Ман Сити» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ман Сити» — «Арсенал»
    Мало кто мог предсказать, что в этом сезоне чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге возглавит «Арсенал» , но дружина Микеля Артеты была одной из самых зрелищных и интересных команд, бросившей вызов действующим чемпионам из «Манчестер Сити».
    Накануне очной встречи двух команд «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 75 очками, а «Ман Сити» идет вторым с 70 очками, но с двумя играми в запасе.

    В последних матчах «Арсенал» начал спотыкаться, трижды подряд сыграв вничью, в том числе с аутсайдером «Саутгемптоном» (3:3) в последнем матче.

    Ошибки лидера подарили «Ман Сити» возможность вернуться в борьбу за титул. Ставки перед матчем очень высоки, так как его победитель, скорее всего, станет чемпионом в конце сезона.

  • Верните скучный «Арсенал». Хаотичные «канониры» теряют очки из-за глупых ошибок
  • Команда Артеты накануне матча с «Манчестер Сити» потеряла свое спокойствие и точность игры
  • 22/04/2023

    • В каком состоянии находится «Ман Сити» перед матчем?

    В этом сезоне у команды Пепа Гвардиолы были периоды нестабильности и неубедительной игры, но они остались позади. «Сити» не проигрывал с начала февраля, а победная серия «горожан» из 10 матчей во всех турнирах была прервана только ничьей 1:1 с «Баварией», которой хватило, чтобы выйти в полуфинале Лиги чемпионов.

    Гвардиола использует гибридную схему в три/четыре защитника, и его команда надежна в обороне, а с голами, после прихода Эрлинга Холанна, проблем нет. Норвежец прервал свою результативную серию из семи матчей в которых он забил 15 голов полуфинальной встречей Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед», в которой не сумел отличиться.

    Эрлинг Холанн

    Хотя Гвардиола неоднократно говорил, что «Арсенал» является фаворитом чемпионской гонки, испанец наверняка был доволен, наблюдая как «канониры» разбазарили шесть очков за последние две недели.

    Тем временем «Сити» набрал полный ход, их ключевые игрок в хорошей форме, и «горожане» вполне заслуженно выйдут на поле «Этихада» в качестве фаворитов.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В каком состоянии «Арсенал» подходит к матчу?

    Потеряв очки в последних трех матчах «Арсенал» подходит к матчу в среду совсем с иным настроением, что царило в команде еще две недели назад. Контраст просто разительный, а ставки неимоверно выросли. Никогда еще пятиочковое преимущество не казалось таким хрупким и неустойчивым.

    «Арсенал» в самый неподходящий момент потерял импульс, благодаря которому взобрался на вершину таблицы, и понимание того, что поражение поставит «Сити» в выигрышную позицию, только усиливает это ощущение. Возможно, наконец начало сказываться психологическое напряжение чемпионской гонки.

    «Арсенал» — «Вест Хэм»

    В то же время, хотя в матче с «Саутгемптоном» «канонирам» пришлось делать камбэк на последних минутах, в двух выездных играх с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» они изначально вели со счетом 2: 0 благодаря своему яркому футболу, который дал им шанс на титул в этом сезоне.

    Теперь Микелю Артете осталось придумать, как использовать позитивные моменты этих матчей, без последующего провала, чтобы добиться полноценного выступления с первой до последней минуты в матче с «Сити».

  • Фактор Холанна и еще пять причин, почему «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов
  • В этой Лиге чемпионов у команды Хосепа Гвардиолы остался лишь один серьезный соперник
  • 19/04/2023

    • Чему Гвардиола и Артета научились друг у друга?

    Оба специалиста прекрасно знакомы по работе в «Сити», где Артета был помощником Пепа, но ученику удалось удивить учителя в январском матче Кубка Англии, играя по системе персональной опеки на всем поле.

    Не то, чтобы этого никто не пробовал раньше, да и «Сити» все равно победил со счетом 1:0, но Гвардиола явно не ожидал это от Артеты, так что перед игрой в среду ему придется поломать голову. Возможно «горожанам» придется реже действовать через полузащиту и больше грузить на Холанна.

    Артета и Гвардиола

    А вот что Артета перенял у Гвардиолы — так это контроль матчей и игра во владение. В том числе и использование бывшего левого защитника «Сити» Александра Зинченко в нетрадиционной роли дополнительного полузащитника, когда он владеет мячом.

    Украинец смещается вглубь поля, чтобы помочь перегрузить соперника и доминировать в центральных зонах. Это то, что Гвардиола впервые сделал с Жоау Канселу, а сейчас повторил с Джоном Стоунзом на противоположном фланге.

  • Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча
  • Вторая подряд ничья «Арсенала» — в нашем обзоре прессы
  • 16/04/2023

    • Кто ключевые игроки?

    Холанн и Кевин Де Брёйне — очевидно очень важные игроки «Сити», потому что, если они играют хорошо, команда обычно побеждает. Но ключом к схемы Гвардиолы стал, как уже было сказано выше Стоунз, который с позиции правого защитника свободно продвигается в полузащиту рядом с Родри, позволяя Илкаю Гюндогану выйти вперед.

    В матчах с «Баварией» Стоунз успешно играл против Лероя Зане, Кингсли Комана, Сержа Гнабри и Джамала Мусиалы, а во встрече с «Арсеналом» ему придется противостоять Букайо Сака и Габриэлю Мартинелли, которые вместе с Мартином Эдегором отвечают за креативность в «Арсенале» в этом сезоне.

    Сака и Робертсон

    Каждый из них будет жизненно важен в матче с «Сити» — Сака и Мартинелли своими скоростными и контратакующими качествами, а Эдегор своим хладнокровием с мячом под давлением. Правильный баланс между атакой и защитой будет иметь важное значение для шансов «Арсенала» на успех.

    Кого обеим команда будет не хватать больше всего?

    «Сити» сейчас выглядит так грозно, среди прочего, потому, что у них практически нет травм — Гвардиола может позволить себе роскошь выбирать из полностью подготовленного состава.

    Эдерсон, Рубен Диаш, Родри, Стоунз и Де Брёйне вернутся в состав после того, как они отдохнули в кубковом матче с «Шеффилд Юнайтед», а Фил Фоден провел последние 20 минут встречи на «Уэмбли», восстановившись после операции по удалению аппендицита.

    Уильям Салиба

    «Арсеналу» же будет очень не хватать Уильяма Салиба. Француз был вынужден покинуть поле из-за травмы спины на 21-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом» 16 марта (на тот момент они побеждали).

    С тех пор «канониры» вылетели из еврокубков, потеряли шесть очков в АПЛ и не смогли сохранить победного счета ни в одном из своих последних матчей. Это связано не только с отсутствием Салиба, но без него лондонцы выглядят более уязвимыми в обороне.

  • Трансферный дайджест. 18-24 апреля
  • Муса и Заа — на повышение, дорогой Осимхен, Ляпорт и Уокер на выход
  • Вчера

    • Напарника Салиба по центру обороны Габриэль Магальяйш выглядит без француза нестабильно, а Роб Холдинг является адекватным, но ограниченно полезной заменой, к тому же в матче с «Ливерпулем» он привез пенальти.

    Участие Салиба в матче с «Сити» не полностью исключено, но последние новости были пессимистичными для «Арсенала».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бублик — Галан
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Свитолина — Соснович
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры