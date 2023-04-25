Все или ничего. «Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют титул на «Этихаде»

Мало кто мог предсказать, что в этом сезоне чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге возглавит «Арсенал» , но дружина Микеля Артеты была одной из самых зрелищных и интересных команд, бросившей вызов действующим чемпионам из «Манчестер Сити».

Накануне очной встречи двух команд «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 75 очками, а «Ман Сити» идет вторым с 70 очками, но с двумя играми в запасе.

В последних матчах «Арсенал» начал спотыкаться, трижды подряд сыграв вничью, в том числе с аутсайдером «Саутгемптоном» (3:3) в последнем матче.

Ошибки лидера подарили «Ман Сити» возможность вернуться в борьбу за титул. Ставки перед матчем очень высоки, так как его победитель, скорее всего, станет чемпионом в конце сезона.

В каком состоянии находится «Ман Сити» перед матчем?

В этом сезоне у команды Пепа Гвардиолы были периоды нестабильности и неубедительной игры, но они остались позади. «Сити» не проигрывал с начала февраля, а победная серия «горожан» из 10 матчей во всех турнирах была прервана только ничьей 1:1 с «Баварией», которой хватило, чтобы выйти в полуфинале Лиги чемпионов.

Гвардиола использует гибридную схему в три/четыре защитника, и его команда надежна в обороне, а с голами, после прихода Эрлинга Холанна, проблем нет. Норвежец прервал свою результативную серию из семи матчей в которых он забил 15 голов полуфинальной встречей Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед», в которой не сумел отличиться.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Хотя Гвардиола неоднократно говорил, что «Арсенал» является фаворитом чемпионской гонки, испанец наверняка был доволен, наблюдая как «канониры» разбазарили шесть очков за последние две недели.

Тем временем «Сити» набрал полный ход, их ключевые игрок в хорошей форме, и «горожане» вполне заслуженно выйдут на поле «Этихада» в качестве фаворитов.

В каком состоянии «Арсенал» подходит к матчу?

Потеряв очки в последних трех матчах «Арсенал» подходит к матчу в среду совсем с иным настроением, что царило в команде еще две недели назад. Контраст просто разительный, а ставки неимоверно выросли. Никогда еще пятиочковое преимущество не казалось таким хрупким и неустойчивым.

«Арсенал» в самый неподходящий момент потерял импульс, благодаря которому взобрался на вершину таблицы, и понимание того, что поражение поставит «Сити» в выигрышную позицию, только усиливает это ощущение. Возможно, наконец начало сказываться психологическое напряжение чемпионской гонки.

В то же время, хотя в матче с «Саутгемптоном» «канонирам» пришлось делать камбэк на последних минутах, в двух выездных играх с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» они изначально вели со счетом 2: 0 благодаря своему яркому футболу, который дал им шанс на титул в этом сезоне.

Теперь Микелю Артете осталось придумать, как использовать позитивные моменты этих матчей, без последующего провала, чтобы добиться полноценного выступления с первой до последней минуты в матче с «Сити».

Чему Гвардиола и Артета научились друг у друга?

Оба специалиста прекрасно знакомы по работе в «Сити», где Артета был помощником Пепа, но ученику удалось удивить учителя в январском матче Кубка Англии, играя по системе персональной опеки на всем поле.

Не то, чтобы этого никто не пробовал раньше, да и «Сити» все равно победил со счетом 1:0, но Гвардиола явно не ожидал это от Артеты, так что перед игрой в среду ему придется поломать голову. Возможно «горожанам» придется реже действовать через полузащиту и больше грузить на Холанна.

Артета и Гвардиола globallookpress.com

А вот что Артета перенял у Гвардиолы — так это контроль матчей и игра во владение. В том числе и использование бывшего левого защитника «Сити» Александра Зинченко в нетрадиционной роли дополнительного полузащитника, когда он владеет мячом.

Украинец смещается вглубь поля, чтобы помочь перегрузить соперника и доминировать в центральных зонах. Это то, что Гвардиола впервые сделал с Жоау Канселу, а сейчас повторил с Джоном Стоунзом на противоположном фланге.

Кто ключевые игроки?

Холанн и Кевин Де Брёйне — очевидно очень важные игроки «Сити», потому что, если они играют хорошо, команда обычно побеждает. Но ключом к схемы Гвардиолы стал, как уже было сказано выше Стоунз, который с позиции правого защитника свободно продвигается в полузащиту рядом с Родри, позволяя Илкаю Гюндогану выйти вперед.

В матчах с «Баварией» Стоунз успешно играл против Лероя Зане, Кингсли Комана, Сержа Гнабри и Джамала Мусиалы, а во встрече с «Арсеналом» ему придется противостоять Букайо Сака и Габриэлю Мартинелли, которые вместе с Мартином Эдегором отвечают за креативность в «Арсенале» в этом сезоне.

Сака и Робертсон globallookpress.com

Каждый из них будет жизненно важен в матче с «Сити» — Сака и Мартинелли своими скоростными и контратакующими качествами, а Эдегор своим хладнокровием с мячом под давлением. Правильный баланс между атакой и защитой будет иметь важное значение для шансов «Арсенала» на успех.

Кого обеим команда будет не хватать больше всего?

«Сити» сейчас выглядит так грозно, среди прочего, потому, что у них практически нет травм — Гвардиола может позволить себе роскошь выбирать из полностью подготовленного состава.

Эдерсон, Рубен Диаш, Родри, Стоунз и Де Брёйне вернутся в состав после того, как они отдохнули в кубковом матче с «Шеффилд Юнайтед», а Фил Фоден провел последние 20 минут встречи на «Уэмбли», восстановившись после операции по удалению аппендицита.

Уильям Салиба globallookpress.com

«Арсеналу» же будет очень не хватать Уильяма Салиба. Француз был вынужден покинуть поле из-за травмы спины на 21-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом» 16 марта (на тот момент они побеждали).

С тех пор «канониры» вылетели из еврокубков, потеряли шесть очков в АПЛ и не смогли сохранить победного счета ни в одном из своих последних матчей. Это связано не только с отсутствием Салиба, но без него лондонцы выглядят более уязвимыми в обороне.

Напарника Салиба по центру обороны Габриэль Магальяйш выглядит без француза нестабильно, а Роб Холдинг является адекватным, но ограниченно полезной заменой, к тому же в матче с «Ливерпулем» он привез пенальти.

Участие Салиба в матче с «Сити» не полностью исключено, но последние новости были пессимистичными для «Арсенала».