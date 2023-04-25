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    Ахметов высказался о работе судей в нынешнем сезоне РПЛ

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    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов оценил работу судей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    «В нынешнем сезоне уже какая-то тенденция на судейские ошибки. Люди, которые занимаются судейством, должны над этим работать и улучшать свою же работу. Либо это низкий уровень судейства, либо какая-то предвзятость.

    По моему мнению, с VAR ошибок стало ещё больше. Когда люди смотрят повтор, у них есть дополнительная помощь, должно быть минимум ошибок. Удивительно, почему мы допускаем столько скандалов в каждом туре», — приводит слова Ахметова «Спорт-экспресс».

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