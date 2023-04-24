Зделар: Мы упустили наши шансы

Полузащитниквысказался о ничьей с(1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«К сожалению, мы упустили наши шансы. Мы могли сыграть намного лучше сегодня. Но мы не забили еще один гол и сами пропустили. Мы не ожидали этого. Но это футбол. Такое случается.

Иногда ты не можешь контролировать ситуацию. Мы играли хорошо и имели все шансы.

Мы должны были выигрывать, и нам было бы проще. Но это футбол, и мы должны ждать следующего матча», — приводит слова Зделара «Спорт-Экспресс».

Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.