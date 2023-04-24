Зделар: Мы упустили наши шансы

Саша Зделар Фото: globallookpress.com
«К сожалению, мы упустили наши шансы. Мы могли сыграть намного лучше сегодня. Но мы не забили еще один гол и сами пропустили. Мы не ожидали этого. Но это футбол. Такое случается.
Иногда ты не можешь контролировать ситуацию. Мы играли хорошо и имели все шансы.
Мы должны были выигрывать, и нам было бы проще. Но это футбол, и мы должны ждать следующего матча», — приводит слова Зделара «Спорт-Экспресс».
Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.