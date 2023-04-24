Стеллини покинул пост исполняющего обязанности главного тренера «Тоттенхэма»

Исполняющий обязанности главного тренерапокинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».

Стало известно, что причиной отставки стало разгромное поражение команды в матче с «Ньюкаслом» 1:6.

«Результат воскресной игры с "Ньюкаслом" был совершенно неприемлем. На это было ужасно смотреть. Мы можем найти множество причин, почему это произошло. Несмотря на то что совет директоров, тренеры и игроки должны взять на себя коллективную ответственность, в конечном итоге ответственность лежит на мне.

Кристиан покинет нынешнюю должность вместе со всем тренерским штабом. Кристиан прибыл в трудный момент сезона, и я хочу поблагодарить его за профессионализм, с которым он и его помощники отнеслись к работе в непростое время. Мы желаем ему и его сотрудникам успехов в дальнейшем.

Райан Мэйсон немедленно примет на себя обязанности главного тренера. Райан хорошо знает клуб и игроков. В ближайшее время мы сообщим, кто ещё войдёт в тренерский штаб.

Сегодня я встретился с комитетом игроков — команда полна решимости сплотиться, чтобы обеспечить максимально успешное завершение сезона.

Мы ясно понимаем, что нам нужно показывать футбол, который заслуживает вашей потрясающей поддержки», — приводит обращение к болельщикам председателя правления «Тоттенхэма» Дэниела Леви пресс-служба «шпор».

Временно исполняющим обязанности главного тренера «шпор» станет Райан Мэйсон. Ранее специалист входил в тренерский штаб лондонской команды.