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    Стеллини покинул пост исполняющего обязанности главного тренера «Тоттенхэма»

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».

    Кристиан Стеллини
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    Кристиан Стеллини

    Стало известно, что причиной отставки стало разгромное поражение команды в матче с «Ньюкаслом» 1:6.

    «Результат воскресной игры с "Ньюкаслом" был совершенно неприемлем. На это было ужасно смотреть. Мы можем найти множество причин, почему это произошло. Несмотря на то что совет директоров, тренеры и игроки должны взять на себя коллективную ответственность, в конечном итоге ответственность лежит на мне.

    Кристиан покинет нынешнюю должность вместе со всем тренерским штабом. Кристиан прибыл в трудный момент сезона, и я хочу поблагодарить его за профессионализм, с которым он и его помощники отнеслись к работе в непростое время. Мы желаем ему и его сотрудникам успехов в дальнейшем.

    Райан Мэйсон немедленно примет на себя обязанности главного тренера. Райан хорошо знает клуб и игроков. В ближайшее время мы сообщим, кто ещё войдёт в тренерский штаб.

    Сегодня я встретился с комитетом игроков — команда полна решимости сплотиться, чтобы обеспечить максимально успешное завершение сезона.

    Мы ясно понимаем, что нам нужно показывать футбол, который заслуживает вашей потрясающей поддержки», — приводит обращение к болельщикам председателя правления «Тоттенхэма» Дэниела Леви пресс-служба «шпор».

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