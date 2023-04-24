Сперцян: На мне чистый пенальти — там даже не смотрят

Полузащитникзаявил, что за фол на нем не поставили чистый пенальти в матче 24‑го тура РПЛ против(3:4).

«Мы всю игру контролировали. Что нам залетало… Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать.

На мне был чистый пенальти… Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.

Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).