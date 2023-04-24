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    Рамирес допустил возможность ухода из «Краснодара»

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    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес признался, что готов рассмотреть предложения от других клубов.

    Кристиан Рамирес
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    Кристиан Рамирес

    «На сегодняшний день у меня действующий контракт, и мне всегда было очень комфортно в клубе. Я один из тех игроков, кто провел наибольшее количество матчей за всю историю "Краснодара" и горжусь этим. На данный момент абсолютно сосредоточен на том, чтобы завершить сезон, сделав "Краснодар" как можно выше в лиге и помочь взять Кубок России.

    Что будет в будущем, я проанализирую в конце сезона, также буду учитывать потребности моей семьи.

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    • Очевидно, что я всегда с любовью выслушаю то, что мне передают от спортивного руководства "Краснодара", но я также буду ценить и возможный интерес от других клубов. Если они придут к согласию с "Краснодаром", то рассмотрю это предложение», — приводит слова эквадорца Sport24.

    Рамирес перешел в «Краснодар» из «Ференцвароша» в 2017 году. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

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