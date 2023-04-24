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    «ПСЖ» продолжает выплачивать зарплату Почеттино

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    «Пари Сен-Жермен» по-прежнему выплачивает зарплату бывшему главному тренеру команды Маурисио Почеттино.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    Аргентинский специалист покинул парижский клуб перед началом текущего сезона. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке по желанию руководства «ПСЖ».

    По информации авторитетного испанского издания Marca, стороны договорились, что Почеттино продолжит получать зарплату до тех пор, пока не найдет новое место работы.

    Ранее сообщалось, что Почеттино, скорее всего, возглавит «Челси», если у него не будет предложения от «Реала».

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