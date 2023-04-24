«Челси» и еще один клуб АПЛ заинтересованы в переходе Неймара

может покинутьэтим летом.

Руководство парижского клуба по-прежнему склоняется к тому, что продажа бразильца пойдет команде на пользу.

По информации Daily Mirror, в переходе Неймара заинтересованы «Челси» и как минимум еще один клуб английской Премьер-лиги.

Британские СМИ ранее сообщали, что совладелец «Челси» Тодд Боули пытался приобрести нападающего «ПСЖ» еще прошлым летом.

Известный портал Transfermarkt оценивает Неймара в 70 миллионов евро.

Напомним, Неймар пропускает заключительные месяцы сезона из-за очередной травмы.