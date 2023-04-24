ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринКрутой перфоманс «Рейнджерс», упертые «Торонто» и «Лос-Анджелес», дебютный плей-офф «Сиэтла»
  • 14:58
    • Мэйсон снова может стать временным тренером «Тоттенхэма»
  • 14:18
    • РПЛ не изменит формат турнира перед следующим сезоном
  • 14:10
    • Непомнящий белыми сыграл вничью с Лижэнем в 11-й партии
    Все новости спорта

    Мэйсон снова может стать временным тренером «Тоттенхэма»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии
    Райан Мэйсон может заменить Кристиана Стеллини на посту временного главного тренера «Тоттенхэма», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Райан Мэйсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Мэйсон

    Стеллини возглавил команду сразу после увольнения Антонио Конте, а 31-летний Мэйсон стал его помощником.

    По данным источника, руководство лондонского клуба рассматривает возможность отставки итальянца после разгромного поражения от «Ньюкасла» (1:3).

  • Нагельсманн отреагировал на слухи о нежелании тренировать «Челси»
  • Читайте по теме

    • При этом Daily Mail отмечает, что игроки «Тоттенхэма» поддержат это решение.

    Мэйсон в сезоне-2020/2021 уже занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Тоттенхэма». Тогда он заменил Жозе Моуринью.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Краснодар» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Аталанта» и «Рома» сыграют вничью
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Спортинг» поднимет себе настроение после вылета из Лиги Европы
  • «Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры