Мэйсон снова может стать временным тренером «Тоттенхэма»

может заменитьна посту временного главного тренера, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Стеллини возглавил команду сразу после увольнения Антонио Конте, а 31-летний Мэйсон стал его помощником.

По данным источника, руководство лондонского клуба рассматривает возможность отставки итальянца после разгромного поражения от «Ньюкасла» (1:3).

При этом Daily Mail отмечает, что игроки «Тоттенхэма» поддержат это решение.

Мэйсон в сезоне-2020/2021 уже занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Тоттенхэма». Тогда он заменил Жозе Моуринью.