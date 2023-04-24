Корнеев: «Локомотив» «отскочил» в игре с ЦСКА

Вильзон Изидор забил единственный гол «Локомотива» в матче с ЦСКА Фото: globallookpress.com
Игра завершилась вничью 1:1. «Железнодорожники» забили ответный гол за несколько минут до финального свистка.
«Странный матч. Думаю, слово "отскочили", наверное, больше подходит.
Причинами этого является Лантратов (вратарь "Локомотива") и плохая реализация моментов игроками ЦСКА.
Если брать первый тайм — полное доминирование, полный контроль. Мне кажется, все-таки изменения в составе потихоньку начали влиять на всю структуру игры», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
В следующем туре «Локомотив» встретится с «Химками», а ЦСКА сыграет с «Ахматом».